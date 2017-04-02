Рашид Рахимов: "Есть определенные проблемы, потому что сборники "Терека" провели много времени в дороге"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов перед началом матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что команда провела большой объем работы во время перерыва на матчи сборных. Специалист надеется, что футболисты, которые вызывались в национальные команды, успели отдохнуть.

- К сожалению для "Терека", у нас были футболисты, уехавшие в сборные, - сказал Рахимов в интервью телеканалу "Наш футбол". - Оставшиеся игроки проделали хороший объем работы. Понимаем, что многие сборники провели много времени в дороге, поэтому есть определенные проблемы. Думаю, что за пару дней им удалось отдохнуть, и они будут в форме.

Товарищеский матч во время перерыва? С тем количеством людей, которые остались в команде, это не имело смысла. Поэтому "Терек" провел жесткий трехдневный тренировочный цикл.

Трансляция матча "Амкар" - "Терек"