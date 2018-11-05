Пресс-атташе "Спартака" предложил журналисту поспорить на 10 миллионов рублей

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг после матча 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2) на пресс-конференции предложил пари одному из журналистов, который выразил недовольство тем, как клуб сообщил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера. Итальянский специалист был уволен 22 октября после поражения от "Арсенала" (2:3), которое стало для красно-белых третьим подряд в играх премьер-лиги. Во встрече с екатеринбуржцами столичная команда обновила клубный антирекорд, проиграв четыре матча на своем поле в чемпионате кряду.

– Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: ""Произошло важное событие – отставка главного тренера и клуб ничего не объяснил", – обратился Трахтенберг к журналисту. – На следующий день после матча с "Арсеналом" было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили (речь о субботе и воскресенье. – Прим. "СЭ") что, чтобы мы ни писали, есть два глагола – "смотреть" и "видеть". Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: "Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера". Я еще раз говорю, есть два глагола – "смотреть" и "видеть".

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.

– Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам, – отметил журналист.

– При чем здесь "оскорбляли"? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?

– (смех в зале). У меня нет таких денег.

– Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.

– Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.

– Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите. Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.

– Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!

– Все, это кто?

– Все болельщики. Вся трибуна.

– Вы за всех расписываетесь?

– За всех не могу.

– Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все, или не все?

– Трибуна болельщиков.

– Вы ее всю оббежали?

Эту перепалку прервал исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо, поделившийся воспоминаниями о первом знакомстве с российскими футболистами, которое состоялось после распада СССР.

– Ощущение, что я сейчас выступаю в роли быка, который заколол тореадора, – добавил он. – Выхожу и вижу, как четыре болельщика кричат на меня совершенно дурным голосом. Это убивает меня. Я что, этого заслужил? Не знаю, может быть заслужил…. Но это полное неуважение к моему профессионализму, манере работы и моей расположенности ко всем. Я вам скажу: работать тренером "Спартака" – это лотерея. А приехать сюда и работать, когда ты не был профессиональным футболистом – лотерея вдвойне.