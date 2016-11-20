10:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Поддержка "Терека" - одно из главных направлений развития спорта в Чечне

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Министр Чеченской республики по физкультуре и спорту Хасмагомед Хизриев подчеркнул, что одним из главных направлений развития спорта в регионе является поддержка "Терека". Грозненцы в текущем сезоне занимают четвертое место в чемпионате России после 13 матчей. 

- В рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике на 2014-2018 годы" активно развиваются игровые виды спорта, - цитирует ТАСС Хизриева. - Флагманом и одним из приоритетных направлений является футбол и ведущий футбольный клуб "Терек", который успешно выступает в премьер-лиге. Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту в рамках реализации госпрограммы оказывает "Тереку" финансовую и необходимую организационную поддержку.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798353

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