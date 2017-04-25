Павлюченко дисквалифицирован на 3 матча, два из них условные

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко дисквалифицирован на 3 матча - один безусловно (сегодня в рамках 25-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Москве), два условно. Также футболист оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение вынес сегодня КДК РФС, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, что форвард в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом"​ (0:2) был удален за неспортивное поведение.

– На заседании присутствовал президент "Урала" Григорий Иванов и нападающий Роман Павлюченко, а также судья Алексей Еськов. Посомтрели видео эпизода, разбирали запись в протоколе. Запись носила следующий характер:

1. Поведение Павлюченко (ненормативная лексика в отношении официального лица матча Еськова).

2. Умышленный физический контакт – наступил на ногу Еськову.

На заседании Павлюченко сказал, что случайно наступил на ногу сопернику. Видеоповтор это показал, а Еськов слова футболиста подтвердил. Этот вопрос был снят с повестки дня. Рассматривали нецензурную брань со стороны Павлюченко. Футболист извинился на заседании перед Еськовым, извинился перед КДК. Это было принято во внимание. За последние 6 сезонов, что Роман вернулся в Россию, у него не было ни одной красной карточки.

Было принято решение - за оскорбительное поведение игрока дисквалифицировать Павлюченко на 3 матча, при этом матч 25-го тура считать реальным исполнением наказания, а два – условными с испытатательеным сроком на 6 месяцев. Штраф 100 тысяч рублей.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала", в том числе Павлюченко, за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром).

Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.(Сергей АСТАХОВ)

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