Олег Кононов: "У Еременко перелом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что у хавбека клуба Романа Еременко перелом. Полузащитник перешел в столичный клуб этим летом и на данный момент во всех турнирах провел 7 матчей, отметившись одной голевой передачей.

- У Еременко перелом. У него до меня получилось это, - сказал Кононов в беседе с фанатами.

Кононов возглавил "Спартак" в начале ноября. Сегодня красно-белые провели первый матч под его руководством, в котором обыграли "Крылья Советов" 3:1.