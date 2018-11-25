20:56 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "У Еременко перелом"

Обсудить
5

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что у хавбека клуба Романа Еременко перелом. Полузащитник перешел в столичный клуб этим летом и на данный момент во всех турнирах провел 7 матчей, отметившись одной голевой передачей.

- У Еременко перелом. У него до меня получилось это, - сказал Кононов в беседе с фанатами.

Кононов возглавил "Спартак" в начале ноября. Сегодня красно-белые провели первый матч под его руководством, в котором обыграли "Крылья Советов" 3:1.

Спартак - Крылья Советов

 

Опрос

Нужны ли "Спартаку" Луиз Адриану и Софьян Ханни?
Обсудить
голосовать
Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...