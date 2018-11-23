Мещеряков: "Угрозы адвокату бывшей жены Тарасова? Мы таких комментаторов уже вагон видели"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков выразил свою точку зрения на заявление Сергея Жорина, адвоката бывшей жены полузащитника команды Дмитрия Тарасова.

Жорин в интервью "СЭ" рассказал, что руководство железнодорожников угрожает ему из-за того, что он комментирует судебное дело о долге Тарасова по алиментам, и это отрицательно влияет на курс акций клуба.

Ранее Оксана подала на Тарасова иск в суд с требованием взыскать с него долг по алиментам в размере более 15 миллионов рублей. Футболист подал встречный иск – он просит уменьшить размер алиментов.

– Об адвокатах бывших жен футболистов не говорю, – сказал Мещеряков.

– Но Жорин утверждает, что ему поступают угрозы от клуба.

– Пусть комментирует черта лысого. Мы таких комментаторов вагон уже видели. (Арман Мкртчян)