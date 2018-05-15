13:10 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "В этом сезоне меня предали"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он признался, что в этом году допускал ошибки, а также заявил, что его предали. 

- Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?

- Да, не знал.

- Но вы же руководитель, должны это знать.

- Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в "Спартаке".

- Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?

- Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.

- Вас кто-то в этом сезоне предал?

- Да.

- Ничего себе. Это очень громкое заявление.

- И на этом все, точка.

- Не считаете, что вы кого-то предали?

- В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать - кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб - это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью главного тренера "Спартака" читайте здесь.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Don

Ну я вижу как ты комментируешь) Какой-то диванный ноунейм учит Карреру)

14:11

Lennon

Рад за профессионалов в кавычках, которые здесь собрались. Зерна от плевел отличать не научили.

13:45

Lennon

Don Каждый комментирует со своей колокольни. Если это тебе непонятно, то мне искренне жаль, что воспитания тебе не дали в детстве и этого уже не исправить.

13:44

Jean4

Don, нет, ФК "Леннон", разве не понятно?

13:44

Don

Lennon, зато ты всё понимаешь и знаешь) А могу я поинтересоваться, какой клуб ты тренируешь?) Фк "Балабол"?)))

13:21

Lennon

Раздутый вопрос и такой же раздутый ответ..... Если Каррера не понимает, что холодная голова и трезвый разум во главе любой игры, то он не тренер, а мотиватор, который только и может накачивать игроков.

13:17

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