Массимо Каррера: "В этом сезоне меня предали"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он признался, что в этом году допускал ошибки, а также заявил, что его предали.

- Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?

- Да, не знал.

- Но вы же руководитель, должны это знать.

- Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в "Спартаке".

- Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?

- Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.

- Вас кто-то в этом сезоне предал?

- Да.

- Ничего себе. Это очень громкое заявление.

- И на этом все, точка.

- Не считаете, что вы кого-то предали?

- В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать - кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб - это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью главного тренера "Спартака" читайте здесь.