"Локомотив" рассматривает кандидатуры Ньясса и Боли

По информации "СЭ", "Эвертон" по ходу летнего трансферного окна предложил "Локомотиву" вариант по возвращению в команду форварда Умара Ньясса.

26-летний сенегалец в зимнее трансферное окно был продан в ливерпульский клуб за 13,5 миллиона фунтов стерлингов. За вторую половину сезона в английской премьер-лиге Ньясс провел всего пять матчей (суммарно 142 минуты). Летом "Эвертон" активно искал форварду варианты продолжения карьеры, не внеся его в заявку на чемпионат. Как стало известно, "Эвертон" предложил "Локо" вернуть Ньясса и не выплачивать часть согласованной зимой суммы трансфера.

Еще одним вариантом, который рассматривает "Локо", является 28-летний форвард "Анжи" Янник Боли. Игрок хорошо знаком нынешнему тренеру железнодорожников Юрию Семину по работе в Махачкале. В этом сезоне Боли провел за "Анжи" лишь три неполных матча (суммарно 81 минута), а накануне матча с "Рубином" в 4-м туре был переведен в молодежный состав.