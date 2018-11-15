"Локо" не ведет переговоров по новому контракту с Фернандешем, в декабре игрок может искать себе новый клуб

Как стало известно "СЭ", руководство "Локомотива" по-прежнему не начало вести переговоры с полузащитником Мануэлом Фернандешем. Соглашение 32-летнего игрока с действующими чемпионами России рассчитал до мая 2019 года. Таким образом, уже в декабре португалец, согласно нормам ФИФА, сможет вести переговоры с потенциальными работодателями.

В то же время председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков не стал говорить о новом контракте одного из лидеров команды, но косвенно подтвердил, что клуб не ведет переговоры с футболистом.

– Времени у нас еще вагон, – отреагировал Мещеряков на вопрос корреспондента "СЭ" о планах по продлению договора с Фернандешем. – Когда и если с кем-то подпишем контракт, то сообщим об этом.

В конце октября, напомним, Мещеряков заявил следующее: "Контракт Фернандеша заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, стал ее человеком".

В текущем сезоне Фернандеш провел за команду Юрия Семина 19 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. (Андрей Сизякин)