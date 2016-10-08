16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Спад из-за кадровых проблем? Не вижу никаких особых проблем"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после контрольного матча с "Анжи" (2:0) подчеркнул, что с кадровыми проблемами сталкиваются все команды мира, передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист заявил, что армейцы спокойно готовятся к предстоящим матчам.

– ЦСКА в очередной раз предрекают серьезный спад из-за кадровых проблем...

– За 7 лет слышу это с разной долей периодичности. Иногда это правда происходит. Как происходит с любой командой мира. Но я не вижу никаких особых проблем. В чемпионате мы отстаем от лидеров на одно очко, при том что у нас самый сложный календарь. Мы провели больше всех гостевых матчей. В Лиге чемпионов не получилось добиться положительного результата с "Тоттенхэмом", но по качеству это был достойный поединок. Мы сохраняем шансы на выход из группы. Все спокойно, готовимся к предстоящим матчам.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Робат

Время покажет!

16:54

П_о_в_а_р

В Лиге чемпионов не получилось добиться положительного результата с "Тоттенхэмом", но по качеству это был достойный поединок. ------------------------------ Ну, по сравнению с Уэльсом, однозначно шаг вперёд.

16:48

saiga

КаРДовые проблемы у ЦСКА в голове, и клуба (Гинер) и команды (Слуцкий). Настоящее хреновое, а будущее без перспективное.

16:44

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