Леонид Слуцкий: "Спад из-за кадровых проблем? Не вижу никаких особых проблем"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после контрольного матча с "Анжи" (2:0) подчеркнул, что с кадровыми проблемами сталкиваются все команды мира, передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист заявил, что армейцы спокойно готовятся к предстоящим матчам.

– ЦСКА в очередной раз предрекают серьезный спад из-за кадровых проблем...

– За 7 лет слышу это с разной долей периодичности. Иногда это правда происходит. Как происходит с любой командой мира. Но я не вижу никаких особых проблем. В чемпионате мы отстаем от лидеров на одно очко, при том что у нас самый сложный календарь. Мы провели больше всех гостевых матчей. В Лиге чемпионов не получилось добиться положительного результата с "Тоттенхэмом", но по качеству это был достойный поединок. Мы сохраняем шансы на выход из группы. Все спокойно, готовимся к предстоящим матчам.