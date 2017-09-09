Леонид Кучук: "Хотел выпустить Макеева сегодня, но пожалел его"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:2) посетовал на потерю концентрации подопечными. Также специалист отметил, что Евгений Макеев через неделю может быть готов помочь команде.

– Казалось, команда неплохо вошла в игру – и после гола ее будто подменили...

– Потеря концентрации. Любая передача в нашу штрафную – как гол. За первый тайм я насчитал пять потенциально голевых ошибок. Второй начался так же, ничем не отличаясь от первого. Пока не встряхнули нас голом – только тогда чуть стали активнее. Это связано в том числе с не лучшей готовностью, нарушением игрового ритма. Может для сборных оно и неплохо, а тут новая ситуация, смена партнеров и так далее. Начало атаки было безобразным сегодня. Даже не посредственным – просто безобразным. Поэтому мы проседали. Постараемся за неделю улучшить ситуацию.

– Сегодня впервые Макеев попал в заявку...

– Я даже думал выпустить его, но пожалел сегодня, ибо он только неделю как начал тренироваться. У Макеева была повторная травма, в безобидном стыке на тренировке, и в итоге он много пропустил. Прежде чем его выпускать, надо подготовить мышцы, сердце, вернуть потерянную привычку играть. Но он очень квалифицированнй игрок. Думаю, за недельку подтянется, и поможет нам. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"