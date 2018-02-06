"Краснодар" ждет Шатова в среду

27-летний полузащитник Олег Шатов, об аренде которого до конца сезона-2017/18 с правом последующего выкупа "Краснодар" договорился с "Зенитом", должен прибыть в расположение "быков" на сборе в Испании завтра. Напомним, что сумма аренды составляет 25 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей питерцам причитается, если хавбек выйдет против них на поле в матче 25-го тура чемпионата России.

Чтобы полностью приобрести футболиста, летом клуб Сергея Галицкого заплатит 5 миллионов евро, сумма может вырасти до 6 миллионов, если Шатов добьется определенных результатов в составе краснодарцев. (Филипп ПАПЕНКОВ)