"Краснодар" ждет Шатова в среду

27-летний полузащитник Олег Шатов, об аренде которого до конца сезона-2017/18 с правом последующего выкупа "Краснодар" договорился с "Зенитом", должен прибыть в расположение "быков" на сборе в Испании завтра. Напомним, что сумма аренды составляет 25 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей питерцам причитается, если хавбек выйдет против них на поле в матче 25-го тура чемпионата России.
Чтобы полностью приобрести футболиста, летом клуб Сергея Галицкого заплатит 5 миллионов евро, сумма может вырасти до 6 миллионов, если Шатов добьется определенных результатов в составе краснодарцев. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Хома Сапиенс
Шатов еще не догулял отпуск. Обождут.
19:40
К.Б.Ын
Магнит будет уничтожен в МОСКВЕ !!!
19:39
Jean4
если ты смелый, ловкий, умелый...
19:10
rohkea
-сон для усталых взрослых зверей
18:41
shpasic
вечером в среду, после обеда.
18:18