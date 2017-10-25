Кокорин назвал главную беду сборной Голландии. Это лидер из "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что уровень сильных сборных снижается. Главной проблемой сборной Голландии форвард в шутку назвал нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
– Сейчас уровень сильных сборных снижается, – сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит". – Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.
– Но у голландцев лидер – футболист "Спартака".
– В этом и беда! (Улыбается.)
Катастрофа голландского футбола. В чем причины //
Катастрофа Голландии. Как это все исправить
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Люксембурга
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
пхаххх))) зачетно шутканул, хотя скорей это честно.
19:34
JJLehto
Я не понимаю, а что так все на кокошу накинулись? Он все правильно сказал, я лично тоже так считаю. Да, кокоше даже до промеса еще доказывать и доказывать, но относительно сборной голландии сказано все верно.
19:34
Bibigon2000
эк свинину то от каждой шутки прет...
19:32
paveprag
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
19:28
паоло росси
Гол еще гол Стоило чуть выделиться уже стал пускать неуместные колкости. Калиф на час скорее сам-то, посмотрим что покажет на ЧМ, вот после этого ещё о чём-то мог бы заявлять. Настоящие великие о соперниках гадости не говорят.----------------------------------------------- ты про селихова?
19:25
паоло росси
Непорочный как ТИ. поздно как у тебя сегодня уроки закончились
19:23
Гол еще гол
Стоило чуть выделиться уже стал пускать неуместные колкости. Калиф на час скорее сам-то, посмотрим что покажет на ЧМ, вот после этого ещё о чём-то мог бы заявлять. Настоящие великие о соперниках гадости не говорят.
19:22
Тот самый Зануда
Да всё правильно сказал Саня.Это раньше у травокуров были Кройфы с Нескенсами,да Гуллиты с Ван Бастенами.А теперь Депаи да Промесы,которые только в инстаграм могут хвастаться толщиной своих золотых цепей на шее.
19:21
Непорочный как ТИ
Бывший игрок женской команды "Зенит" Александра Коко приняла участие в акции MeToo, рассказав о том, что стала жертвой сексуального насилия. По словам 26-летнего нападающего, она стала жертвой футболиста премьер-лиги. Инцидент произошел в номере отеля. На момент происшествия нападающей было 25 лет. Она познакомилась с игроком премьер-лиги в ночном клубе РАЙ, который популярен среди футболистов и знаменитостей. - Когда я пришла в себя, поняла, что продюсер Дзюбштейн раздел меня, - цитирует СЭ Коко. - Не знаю, насколько далеко он зашел. Первое, о чем я подумала, сбросить его с себя. Сначала я пришла в ярость, затем мне стало стыдно. Я подумала, могла ли я согласиться на подобное. Я не разрешала Дзюбштейну прикасаться к моему телу. Он не понял, что я не хочу быть с ним. По словам Коко, менеджер Дзюбы связался с ней на следующий день. Он сказал, чтобы футболист молчал о случившемся. Она не заявила о нападении в полицию, потому что у нее не было достаточного количества доказательств. Однако тренер Манчини разобрался в ситуации, с тех пор Дзюба больше не игрок, а основным нападающим Зенита стал ...Александра Коко
19:18
паоло росси
как посмел ты смерд пошутить про промеса?! иконы с его ликом в каждом доме адекватных болел спама в углу стоят. подлец кокорин, прям брайан идову!
19:10
super_bear
Я хотел сказать не совсем лидер сборной Голландии))
19:04
super_bear
Ну Промес не совсем лидер Спартака. Но если вспомнить хотя бы сборную 10-летней давности , то конечно звезд там больше было. Я не говорю уж про более старые сборные...
19:04
ЗЮК
Забавно,что этот кусок юмориста даже не лидер своей сборной.
19:00
баламошка
Повелитель мух высоко взлетел.
18:58
Бней Иегуда
Это полено никогда не сможет играть на уровне Промеса.))
18:55