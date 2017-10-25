Кокорин назвал главную беду сборной Голландии. Это лидер из "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что уровень сильных сборных снижается. Главной проблемой сборной Голландии форвард в шутку назвал нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

– Сейчас уровень сильных сборных снижается, – сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит". – Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.

– Но у голландцев лидер – футболист "Спартака".

– В этом и беда! (Улыбается.)

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