18:46 | Футбол — РФПЛ

Кокорин назвал главную беду сборной Голландии. Это лидер из "Спартака"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что уровень сильных сборных снижается. Главной проблемой сборной Голландии форвард в шутку назвал нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

– Сейчас уровень сильных сборных снижается, – сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит". – Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.

– Но у голландцев лидер – футболист "Спартака".

– В этом и беда! (Улыбается.)

Катастрофа голландского футбола. В чем причины // 
Катастрофа Голландии. Как это все исправить

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КОММЕНТАРИИ (15)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

пхаххх))) зачетно шутканул, хотя скорей это честно.

19:34

JJLehto

Я не понимаю, а что так все на кокошу накинулись? Он все правильно сказал, я лично тоже так считаю. Да, кокоше даже до промеса еще доказывать и доказывать, но относительно сборной голландии сказано все верно.

19:34

Bibigon2000

эк свинину то от каждой шутки прет...

19:32

paveprag

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

19:28

паоло росси

Гол еще гол Стоило чуть выделиться уже стал пускать неуместные колкости. Калиф на час скорее сам-то, посмотрим что покажет на ЧМ, вот после этого ещё о чём-то мог бы заявлять. Настоящие великие о соперниках гадости не говорят.----------------------------------------------- ты про селихова?

19:25

паоло росси

Непорочный как ТИ. поздно как у тебя сегодня уроки закончились

19:23

Гол еще гол

Стоило чуть выделиться уже стал пускать неуместные колкости. Калиф на час скорее сам-то, посмотрим что покажет на ЧМ, вот после этого ещё о чём-то мог бы заявлять. Настоящие великие о соперниках гадости не говорят.

19:22

Тот самый Зануда

Да всё правильно сказал Саня.Это раньше у травокуров были Кройфы с Нескенсами,да Гуллиты с Ван Бастенами.А теперь Депаи да Промесы,которые только в инстаграм могут хвастаться толщиной своих золотых цепей на шее.

19:21

Непорочный как ТИ

Бывший игрок женской команды "Зенит" Александра Коко приняла участие в акции MeToo, рассказав о том, что стала жертвой сексуального насилия. По словам 26-летнего нападающего, она стала жертвой футболиста премьер-лиги. Инцидент произошел в номере отеля. На момент происшествия нападающей было 25 лет. Она познакомилась с игроком премьер-лиги в ночном клубе РАЙ, который популярен среди футболистов и знаменитостей. - Когда я пришла в себя, поняла, что продюсер Дзюбштейн раздел меня, - цитирует СЭ Коко. - Не знаю, насколько далеко он зашел. Первое, о чем я подумала, сбросить его с себя. Сначала я пришла в ярость, затем мне стало стыдно. Я подумала, могла ли я согласиться на подобное. Я не разрешала Дзюбштейну прикасаться к моему телу. Он не понял, что я не хочу быть с ним. По словам Коко, менеджер Дзюбы связался с ней на следующий день. Он сказал, чтобы футболист молчал о случившемся. Она не заявила о нападении в полицию, потому что у нее не было достаточного количества доказательств. Однако тренер Манчини разобрался в ситуации, с тех пор Дзюба больше не игрок, а основным нападающим Зенита стал ...Александра Коко

19:18

паоло росси

как посмел ты смерд пошутить про промеса?! иконы с его ликом в каждом доме адекватных болел спама в углу стоят. подлец кокорин, прям брайан идову!

19:10

super_bear

Я хотел сказать не совсем лидер сборной Голландии))

19:04

super_bear

Ну Промес не совсем лидер Спартака. Но если вспомнить хотя бы сборную 10-летней давности , то конечно звезд там больше было. Я не говорю уж про более старые сборные...

19:04

ЗЮК

Забавно,что этот кусок юмориста даже не лидер своей сборной.

19:00

баламошка

Повелитель мух высоко взлетел.

18:58

Бней Иегуда

Это полено никогда не сможет играть на уровне Промеса.))

18:55