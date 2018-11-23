11:55 | Футбол — РПЛ

Иванович объяснил, почему Терри отказался от перехода в "Спартак"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович объяснил, почему защитник Джон Терри в последний момент отказался переходить в "Спартак". По его словам, у англичанина были другие планы. 

- Честно говоря, никогда не слежу за трансферными слухами, - цитирует Ивановича "РИА Новости". - Ни во что не поверю, пока не увижу игрока с майкой нового клуба в руках. Когда окно переходов открыто, говорят слишком много. Думаю, у Терри были другие планы, он решил закончить карьеру, поэтому и не перешел в "Спартак".

 
 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20181123/1146361656.html

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