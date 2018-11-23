Иванович объяснил, почему Терри отказался от перехода в "Спартак"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович объяснил, почему защитник Джон Терри в последний момент отказался переходить в "Спартак". По его словам, у англичанина были другие планы.

- Честно говоря, никогда не слежу за трансферными слухами, - цитирует Ивановича "РИА Новости". - Ни во что не поверю, пока не увижу игрока с майкой нового клуба в руках. Когда окно переходов открыто, говорят слишком много. Думаю, у Терри были другие планы, он решил закончить карьеру, поэтому и не перешел в "Спартак".