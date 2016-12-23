19:01 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Источник: "Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о трансфере Хачериди

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"Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о переходе центрального защитника Евгения Хачериди, сообщил в своем твиттере журналист украинских телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Игорь Бурбас.

"Зенит" торгуется с "Динамо" по Хачериди. За игрока, у которого полгода контракта, Питер предлагает 4 миллиона евро. Киев набивает цену", – написал журналист.

29-летний Хачериди выступает за киевское "Динамо" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и забил один гол.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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bvb1987

нафиг он сдался?

23:18 23 декабря

Андрей Палыч 1979

СЭкс уже бухает!!!

23:03 23 декабря

AndreyV

Не дай бог....

22:10 23 декабря

ЮКИ

to alex//грек поедет,они очень деньги любят.а кименты сейчас в глубоком провале и ему нет никакого резона досиживать там до пенсии.да и бабла у гершки сурка заметно поубавилось.с питбомжами Не сравнишь!а сборная?что она ему даёт?славы Не заработаешь,бабла тоже.

22:05 23 декабря

Alex.S

Думаю, вброс. Игрок сборной Украины в Россию не поедет.Скорее всего, инфа для внутреннего потребления.

21:19 23 декабря

SIZ170

и зачем он... в еврокубках заигран и в этом сезоне уже не поможет

21:11 23 декабря

riper

Пустой звон. Хачериди в этом сезоне полный ноль. От него конечно будут избавляться, но не Зенит же этот отстой.

21:03 23 декабря

ЮКИ

.to punch//совершенно верно!правда,Не в те ворота,но сие есть мелочь!

20:47 23 декабря

punch_s

"В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и забил один гол." Не правда! Он в недавнем матче с Шахтером дублем отметился!

20:34 23 декабря

Kharyok1

Это нереально. Хачериди не пойдет в "Зенит". Такой переход однозначно поставил бы крест на его выступлениях в сборной.

20:31 23 декабря

shpasic

надо им Витселя предложить, хахаха)

20:07 23 декабря

Бегущий человек

Лет 20-ть назад его можно было позвать, а сейчас только за былые заслуги.

19:53 23 декабря

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Материалы других СМИ