Источник: "Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о трансфере Хачериди

"Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о переходе центрального защитника Евгения Хачериди, сообщил в своем твиттере журналист украинских телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Игорь Бурбас.
"Зенит" торгуется с "Динамо" по Хачериди. За игрока, у которого полгода контракта, Питер предлагает 4 миллиона евро. Киев набивает цену", – написал журналист.
29-летний Хачериди выступает за киевское "Динамо" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и забил один гол.
bvb1987
нафиг он сдался?
23:18 23 декабря
Андрей Палыч 1979
СЭкс уже бухает!!!
23:03 23 декабря
AndreyV
Не дай бог....
22:10 23 декабря
ЮКИ
to alex//грек поедет,они очень деньги любят.а кименты сейчас в глубоком провале и ему нет никакого резона досиживать там до пенсии.да и бабла у гершки сурка заметно поубавилось.с питбомжами Не сравнишь!а сборная?что она ему даёт?славы Не заработаешь,бабла тоже.
22:05 23 декабря
Alex.S
Думаю, вброс. Игрок сборной Украины в Россию не поедет.Скорее всего, инфа для внутреннего потребления.
21:19 23 декабря
SIZ170
и зачем он... в еврокубках заигран и в этом сезоне уже не поможет
21:11 23 декабря
riper
Пустой звон. Хачериди в этом сезоне полный ноль. От него конечно будут избавляться, но не Зенит же этот отстой.
21:03 23 декабря
ЮКИ
.to punch//совершенно верно!правда,Не в те ворота,но сие есть мелочь!
20:47 23 декабря
punch_s
"В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и забил один гол." Не правда! Он в недавнем матче с Шахтером дублем отметился!
20:34 23 декабря
Kharyok1
Это нереально. Хачериди не пойдет в "Зенит". Такой переход однозначно поставил бы крест на его выступлениях в сборной.
20:31 23 декабря
shpasic
надо им Витселя предложить, хахаха)
20:07 23 декабря
Бегущий человек
Лет 20-ть назад его можно было позвать, а сейчас только за былые заслуги.
19:53 23 декабря