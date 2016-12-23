Источник: "Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о трансфере Хачериди

"Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о переходе центрального защитника Евгения Хачериди, сообщил в своем твиттере журналист украинских телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Игорь Бурбас.

"Зенит" торгуется с "Динамо" по Хачериди. За игрока, у которого полгода контракта, Питер предлагает 4 миллиона евро. Киев набивает цену", – написал журналист.

29-летний Хачериди выступает за киевское "Динамо" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и забил один гол.