Источник: "Спартак" поборется с двумя клубами РФПЛ за Туфана

Полузащитник "Фенербахче" и сборной Турции Озан Туфан попал в сферу интересов трех клубов, выступающих в РФПЛ, утверждает Takvim. По информации источника, агент 22-летнего хавбека ведет переговоры с несколькими российскими командами, в число которых входят "Зенит", "Спартак" и "Краснодар".

Отмечается, что команды из премьер-лиги рассматривают вариант с арендой игрока. Сам футболист намерен покинуть Турцию. У хавбека был вариант с переходом в "Кристал Пэлас" в последний день трансферного окна в Европе, но сделка сорвалась.

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля. Переход игрока внутри чемпионата зимой исключен, поскольку период дозаявок закончился 31 января.

Туфан выступает за "Фенербахче" с 2015 года. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 3 мяча и сделав 1 результативную передачу.