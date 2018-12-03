Источник: Полузащитник "Локомотива" Ломакин пропал после застолья с другом, его ищет мать

Полузащитник "Локомотива" Алексей Ломакин пропал после распития алкоголя с одним из своих знакомых. Об этом сообщила в полицию его мать, которая обратилась в правоохранительные органы, чтобы найти ее 18-летнего сына.

- В полицию обратилась безработная москвичка, которая пояснила, что ее сын 30 ноября 2018 г. уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив" и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь, - приводит слова представителя правоохранительных оганов столицы Агентство городских новостей "Москва". Его имя и должность не указаны. - Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время

Мать футболиста в обращении в полицию отметила, что Ломакин "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его становится неадекватным". В текущем сезоне футболист провел три матча в молодежном первенстве России.

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