18:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Источник: Милевский близок к переходу в "Тосно"

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Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский близок к переходу в клуб "Тосно" из Ленобласти. Последним клубом Милевского была румынская "Конкордия", за которую он забил пять мячей в 13 матчах.

– Договоренность с Артемом в принципе достигнута, – приводит слова гендиректора "Тосно" Вячеслава Матюшенко Sportbox.ru. – Все теперь зависит от того, сумеем ли мы до закрытия окна получить документы. Пытаемся сделать все возможное.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI660944_Milevskij_blizok_k_perehodu_v_Tosno

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Совсем с ума сошёл.

19:30

shpasic

а в Питере пить. в Питере пить, с Кокориным тире пить)

19:14

ЮКИ

добегался,алкаш!а талантом обладал удивительным....

19:11

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