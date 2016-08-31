Источник: Милевский близок к переходу в "Тосно"

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский близок к переходу в клуб "Тосно" из Ленобласти. Последним клубом Милевского была румынская "Конкордия", за которую он забил пять мячей в 13 матчах.
– Договоренность с Артемом в принципе достигнута, – приводит слова гендиректора "Тосно" Вячеслава Матюшенко Sportbox.ru. – Все теперь зависит от того, сумеем ли мы до закрытия окна получить документы. Пытаемся сделать все возможное.
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI660944_Milevskij_blizok_k_perehodu_v_Tosno
баламошка
Совсем с ума сошёл.
19:30
shpasic
а в Питере пить. в Питере пить, с Кокориным тире пить)
19:14
ЮКИ
добегался,алкаш!а талантом обладал удивительным....
19:11