Источник: Милевский близок к переходу в "Тосно"

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский близок к переходу в клуб "Тосно" из Ленобласти. Последним клубом Милевского была румынская "Конкордия", за которую он забил пять мячей в 13 матчах.

– Договоренность с Артемом в принципе достигнута, – приводит слова гендиректора "Тосно" Вячеслава Матюшенко Sportbox.ru. – Все теперь зависит от того, сумеем ли мы до закрытия окна получить документы. Пытаемся сделать все возможное.