Игорь Дивеев: "Интерес лондонского "Арсенала"? Даже не думаю об этом, меня это не касается"

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе со стороны лондонского "Арсенала".

- Если честно, я об этом даже не думаю. Мое дело - играть, а все остальное решает руководство. Меня это, можно сказать, не касается, - сказал футболист в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Может быть, интерес существует, я сам не знаю. Какой чемпионат больше всего нравится? Как раз Англия. Англия и Испания.

До этого сообщалось, что лондонцы делали официальное предложение по покупке 18-летнего игрока в размере 500 тысяч фунтов стерлингов, но клуб из столицы Башкортостана ответил отказом.

Ранее была информация, что скауты "Арсенала" обратили внимание на Дивеева во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018, который проходил в июле и августе в испанском городе Алькудия-де-Карлет.

19-летний футболист в текущем сезоне провел два матча в премьер-лиге и один в Олимп-Кубке России.

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