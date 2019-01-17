Геркус не собирается писать книгу про "Локомотив"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что не планирует писать книгу про работу в московском клубе. Тем не менее, он планирует выпустить политический детектив.

– Вы когда-нибудь будете писать книгу про "Локомотив"?

– Нет. Книжку буду писать другого жанра.

– Какого?

– Политический детектив. Сейчас в соавторстве замышляю написать про Ли Харви Освальда (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди. – Прим. "СЭ"). Думал сначала про сериал, но потом понял, что нужно сначала книжку забубенить, а потом уже снимать. Так будет правильно.

– У вас есть своя версия убийства Кеннеди?

– Нет, я буду только факты излагать, книга будет близкой к документальной. (Отдел футбола)

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