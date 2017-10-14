Георгий Миланов: "У "Краснодара" было всего 2-3 момента"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда показала надежную игру в обороне, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам хавбека, у соперника было всего лишь несколько голевых моментов.

– Игра была тяжелой и для нас, и для соперника. Я думаю, у нас были хорошие моменты на контратаках во втором тайме, – сказал Миланов. – Понятно, что мы играли строго в обороне – у "Краснодара" было всего 2-3 шанса. Наши моменты были на сто процентов. "Краснодар" – хорошая команда.

– Какие стопроцентные моменты были у ЦСКА?

– Тот же Витинью имел 2 момента, когда мог забить гол. Но все это футбол, получается и так. Хорошо, что выиграли на таком стадионе у такого хорошего соперника.

– В первом тайме была идеальная игра в обороне. Что случилось во втором тайме?

– Конечно, "Краснодар" прибавил в активности, так как проигрывал. Мы много сил тратили на игроков атаки, и они имели моменты. Но и у нас моменты тоже были.