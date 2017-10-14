22:16 | Футбол — РФПЛ

Георгий Миланов: "ЦСКА держал в уме игру с "Базелем" во время матча с "Краснодаром"


Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России выразил надежду на то, что армейцев ждет тяжелая неделя, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам хавбека, армейцы держали в уме предстоящую встречу группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем".

– На Лигу Чемпионов хватит сил играть в таком усеченном составе? – вопрос Миланову.

– У нас перед этим матчем было много травмированных игроков, и я надеюсь, что они успеют восстановиться к матчу с "Базелем", у них будет большая конкуренция. Понятно, что у нас тяжелый график, но я надеюсь, что и Головин, и Васин восстановятся к среде. У нас получается очень тяжелая неделя – Лига Чемпионов в среду, затем матч с "Зенитом".

– В матче против "Краснодара" держали в уме следующую игру?

– Можно так сказать, да. Мы хорошо играли на выезде, но много очков теряли дома. Поэтому мы сейчас на третьем месте. Если возьмем очки дома, то будем на первом.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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