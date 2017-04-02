Гаджи Гаджиев: "Амкар" провел хорошую подготовку к игре с "Тереком"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что команда провела хорошую подготовку к игре во время перерыва на матчи национальных команд. Специалист подчеркнул, что для проведения товарищеского матча команде хотелось сыграть с другим соперником, но, в итоге, состоялся матч против кировского "Динамо" (4:0).

– Перерыв был большой, поэтому нужно было подвести подготовку, которая подвела бы нас к следующей части чемпионата в хорошем состоянии, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Конечно, для товарищеской игры хотелось найти более квалифицированного соперника, но сделать это было сложно. Из Перми мы не выезжали, довольны минувшей подготовкой. Есть замечания, но они носят рабочий характер.

В перерыве было важно не потерять футболистов из-за травм, что в этом году с нами происходило много раз. Практически все в строю. Шиндер играл за резерв, Баланович восстановился к этой игре. В целом, все нормально.

Трансляция матча "Амкар" – "Терек"