Ещенко - о Глушакове: "Все делают специально, чтобы Денис с катушек съехал"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" считает, что грамотные люди специально давят на капитана красно-белых Дениса Глушакова, чтобы он сошел с ума. Он отметил, что все делается искуственно: если бы что-то было на самом деле, то они сразу все использовали, а не стали бы тянуть несколько месяцев.

– Вас эта ситуация с Глушаковым сблизила? Стали теснее общаться?

– Да мы и так хорошо общались, в дубле – тоже. Но в одной кровати мы не спим (смеется). Нормальное, человеческое общение товарищей по команде.

– На него сейчас большое давление в связи с разводом.

– Да, это тяжелый процесс, семейные вопросы. Там тоже грамотные люди. Только тема затухает, они тут же еще что-то вкидывают. Специально делают, чтобы Денис с катушек съехал. Это все искусственно делается: если бы что-то было на самом деле, то они сразу все использовали, а не стали бы тянуть несколько месяцев. Я же сам проходил через такое, поэтому хорошо понимаю Глушакова. (Александр Рогулев)

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