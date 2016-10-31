Эммануэл Фримпонг: "Если бы не футбол, стал бы гангстером"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе заявил, что занялся бы криминалом, если бы у него не получилось с карьерой спортсмена. Он отметил, что футбол является его единственным увлечением.

– Какое хобби у вас?

– Нет хобби, нет ничего, кроме футбола.

– А если бы на земле не было футбола?

– Хороший вопрос. Если честно, наверное, был бы уличным бандитом, гангстером или что-то в этом роде.

– Снова шутите? Вы же добрый.

– Никого не оправдываю, но люди идут в криминал не для удовольствия, а если чего-то не хватает для нормальной жизни.