18:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эммануэл Фримпонг: "Если бы не футбол, стал бы гангстером"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе заявил, что занялся бы криминалом, если бы у него не получилось с карьерой спортсмена. Он отметил, что футбол является его единственным увлечением.

– Какое хобби у вас?

– Нет хобби, нет ничего, кроме футбола.

– А если бы на земле не было футбола?

– Хороший вопрос. Если честно, наверное, был бы уличным бандитом, гангстером или что-то в этом роде.

– Снова шутите? Вы же добрый.

– Никого не оправдываю, но люди идут в криминал не для удовольствия, а если чего-то не хватает для нормальной жизни.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/emmanuel-frimpong-esli-by-ne-futbol-stal-by-gangsterom/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Какие твои годы, Эмма-нуэл!? Ещё успеешь и в гангстеры, и в де-путаны, а то и в..... ПРЕЗИДЕНТЫ своей "Фримпонгии"!

18:49

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