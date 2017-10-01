Дмитрий Стоцкий: "Мог ли я перейти в ЦСКА? Слышал, что были какие-то намеки, но конкретного предложения не было"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий после матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) рассказал, что не получал конкретного предложения от армейцев, хотя определенный интерес существовал. При этом хавбек считает одно заработанное очко во встрече хорошим результатом.

– На выезде всегда тяжело играть, – сказал Стоцкий. – В команде довольны, что смогли заработать одно очко. А насчет пенальти я не могу сказать, был или нет. Кто-то говорил, что контакт был, а кто-то – обратное.

– Летом было много слухов, что вы можете перейти в ЦСКА. Правда, что разговоры об этом были?

– Я слышал, что были какие-то намеки, но конкретного предложения не поступало.

– Не хотелось проявиться себя на фоне этих слухов против ЦСКА?

– Моя задача – проявлять себя в каждом матче, независимо от соперника. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"