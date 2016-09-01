Дмитрий Селюк: "Динамо" отказалось от Бори Ротенберга. И где оно теперь?"

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход футболиста в "Локомотив".

- Насколько легко прошли переговоры?

- Ситуация такая. Борис до последнего оттягивал вопрос со своим будущим, так как хотел полностью восстановиться от травмы. Думаю, в ближайшее время он уже сможет вернуться в строй и поможет "Локомотиву".

- Переход в "Локо" - серьезный шаг вперед в карьере?

- Да. Хороший переход. В принципе и "Динамо" - клуб с большими традициями. Просто сейчас оно оказалось в ФНЛ…

- Юрий Семин назвал Ротенберга везучим футболистом и заметил, что он приносит новым клубам достижения.

- Семин назвал его не только везучим, но и квалифицированным. А вы, журналисты, ухватились сразу только за одно это слово. Вообще новости про Борю всегда вызывают нешуточный интерес у читателей. Все начинают рассуждать и высказывать свои версии, почему он оказался в том клубе или в другом. Многие удивляются: он же из обеспеченной семьи, зачем ему играть в футбол? И никак не могут понять, что он любит футбол больше, чем деньги. Все же просто. А у нас все эти "доброжелатели" начинают говорить всякое.

- Про семью?

- Да. Мол, все зависит от папы. Но вот что я вам скажу. Боря играл при Черчесове, который возглавил сборную. Он выходил на поле при Бердыеве и стал серебряным призером с "Ростовом". Причем Курбан Бекиевич, насколько мне известно, вновь хотел бы видеть его в команде. Теперь Борю позвал в "Локомотив" Семин. Думаю, вам не надо объяснять, какого калибра все эти тренеры. Так что все разговоры про квалификацию Бориса меня смешат. Он везде играл, выходил на поле, не отбывал номер.

У Бориса, кстати, был вариант с серьезным австрийским клубом, выступающим в Лиге чемпионов. Разве там работает его папа?

- "Динамо", значит, в свое время допустило ошибку, отпустив его в аренду в "Ростов"?

- А вот "Динамо" не стало на него рассчитывать. И где сейчас бело-голубые? Скатились в ФНЛ. Я не провожу прямой связи. Но, получается, "Динамо" его где-то недооценило. Что ж, теперь Борис в "Локомотиве". Будет бороться за место в составе железнодорожников. (Виталий АЙРАПЕТОВ)