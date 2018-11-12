Дмитрий Ефремов: "ЦСКА своей агрессией задавил "Зенит"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, отыгравший в матче 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:0) все 90 минут, в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу.
– Армейцы очень лихо начали встречу – один гол, второй… "Зенит" же в первом тайме не нанес ни одного удара по нашим воротам. С чем это связано? Установка? Мотивация?
– Мы выходим на каждый матч только побеждать – вне зависимости от того, "Зенит" нам противостоит, "Спартак" или кто-либо еще. Так получилось, наверное, мы своей агрессией задавили соперника.
– Вы действовали по правой бровке, какое задание вам дали тренеры?
– Самое обычное – не давать делать подачи с фланга, встречать левого защитника и, конечно же, атаковать.
– Болельщики создали фантастическую атмосферу на матче…
– Они всегда нас здорово поддерживают, их слышно на протяжении всего матча. За это им огромное спасибо, ЦСКА всегда будет первым!
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dmitriy-efremov-zadavili-zenit-svoey-agressiey/