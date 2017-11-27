Денис Глушаков: "В "Зените" есть такие футболисты, что в каждом матче нужно удалять"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что после второго забитого мяча его команда отошла назад и отдала инициативу. Хавбек также добавил, что красно-белые не могли подвести болельщиков.

- Какая атмосфера была в раздевалке?

- Ребята просто порадовались победе. Мы ее ждали, хотели выиграть.

- Вы лукавите, когда говорите, что это будничная победа.

- Это приятная победа, просто мы играем дома, при своих болельщиках. Мы не могли их подвести, и нам надо было реабилитироваться за обидное поражение в Питере. Перед игрой говорили 1:0, 2:0, но три очка не пахнут.

- Манчини сказал, что вам надо было давать красную карточку. Слышали?

- Нет, не слышал. Там есть такие футболисты, что в каждом матче нужно удалять. Пусть говорят, что хотят.

- Наверное, ключевой момент - это второй гол, который получился шикарным, в стиле "Барселоны". Согласны?

- Ключевой момент - это наша победа. Гол получился действительно хороший, после качественной передачи, но я думаю, что до второго гола мы хорошо играли, контролировали мяч, инициатива была у нас. А после второго мяча сели назад. Не знаю, с чем это связано. В каждом матче у нас такая беда, что когда мы забиваем - то садимся назад и отдаем инициативу сопернику. Так что будем исправляться. Но это психология. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)