Денис Глушаков: "В "Зените" есть такие футболисты, что в каждом матче нужно удалять"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что после второго забитого мяча его команда отошла назад и отдала инициативу. Хавбек также добавил, что красно-белые не могли подвести болельщиков.
- Какая атмосфера была в раздевалке?
- Ребята просто порадовались победе. Мы ее ждали, хотели выиграть.
- Вы лукавите, когда говорите, что это будничная победа.
- Это приятная победа, просто мы играем дома, при своих болельщиках. Мы не могли их подвести, и нам надо было реабилитироваться за обидное поражение в Питере. Перед игрой говорили 1:0, 2:0, но три очка не пахнут.
- Манчини сказал, что вам надо было давать красную карточку. Слышали?
- Нет, не слышал. Там есть такие футболисты, что в каждом матче нужно удалять. Пусть говорят, что хотят.
- Наверное, ключевой момент - это второй гол, который получился шикарным, в стиле "Барселоны". Согласны?
- Ключевой момент - это наша победа. Гол получился действительно хороший, после качественной передачи, но я думаю, что до второго гола мы хорошо играли, контролировали мяч, инициатива была у нас. А после второго мяча сели назад. Не знаю, с чем это связано. В каждом матче у нас такая беда, что когда мы забиваем - то садимся назад и отдаем инициативу сопернику. Так что будем исправляться. Но это психология. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Adios Amigos R...
Вот тут-то пригоревшее и рвануло...%)))))))))))))
23:32
Щас спою
Бакланы марш под шконку
23:30
ЗЮК
Говно в комментария ест себя.
23:28
Bibigon2000
свинопетух-запевала подал для всех даунов пример
23:23
asc0002
Петушок снова раскукарекался..)
23:21
zg
Ну да,очень технично изображают как им пол морды снесло......
23:18
and0508
Глушак .....вообще ноль ....О чем речь ....? Зенит гораздо техничнее ...
23:16
zg
Реально симулянты и твари,больше на себя бы смотрели!А от нас им Красно-Белый БОЛТ!
23:14
КолобокКолобков
тебя нужно удалять в каждом матче, червь
23:14