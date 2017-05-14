Давид Юрченко: "В моменте с голом Стоцкого не успел среагировать"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко во флеш-интервью в перерыве матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" подчеркнул, что не смог среагировать в моменте с голом Дмитрия Стоцкого - после первого тайма счет в игре - 1:1. Он также добавил, что слышал, как болельщики скандировали с трибун его фамилию. Юрченко выступал за "Уфу" с 2013 по 2016 год.

- В моменте с голом Стоцкий пробил, был рикошет, траектория была неудачная, и я не смог среагировать, - отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Юрченко. – Были готовы к матчу с "Уфой", знали, как они будут играть и что будут делать. С трибуна слышал свою фамилию, я всех рад видеть. Спасибо болельщикам, что пришли на стадион и нас поддержали.

Трансляция матча "Уфа" - "Анжи"