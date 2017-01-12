21:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА занимает седьмое место в списке европейских клубов с самым большим чистым долгом

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ЦСКА находится в десятке европейских клубов с самым большим чистым долгом, информирует пресс-служба УЕФА. Долг армейцев по итогам 2016 года составил 224 миллиона евро, что является седьмым показателем среди команд Старого света.

Первое место занимает "Манчестер Юнайтед" (536 миллионов евро), второе – "Бенфика" (336), третье – "Интер" (306). Далее расположены "Валенсия" (285), "Куинз Парк Рейнджерс" (279), "Милан" (249), ЦСКА, "Галатасарай" (192), "Ювентус" (181) и "Рома" (180).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Гаттузо зол!

Собственно о чем я тута и писал уже пару лет. Частный клуб с почти 50% гос подаянии. С нулевыми доходами. Весь доход это ЛЧ. И кстати долг за стадион не может считаться одномоментно т.к. там кредит от ВЭБ и он растянут на много лет. Грубо говоря большая часть это кредиты ,перезаемы и прочая фин. технология. Собственно, когда мусоров выкинули из ЛЕ у них было долгов на 325 ломтей.

22:34

Slim Taller

Дурачьё,стадион на какие бабки вам построили?!

22:23

Mark Krass

maximum080, учи матчасть, школоло.

22:16

igorvasilevich

А куда тогда Гинер бабки тратит продает удачно футболистов и в лиги чемпионов получает бабки и покупает как он говорил всякий шлак за копейку?

22:14

asc0002

Мешок))

22:14

maximum080

долги есть, а фэйр плея нет

22:11

Mark Krass

Круто. Браво папа Женя.)) Снимаю шляпу.

22:11

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Материалы других СМИ