ЦСКА занимает седьмое место в списке европейских клубов с самым большим чистым долгом

ЦСКА находится в десятке европейских клубов с самым большим чистым долгом, информирует пресс-служба УЕФА. Долг армейцев по итогам 2016 года составил 224 миллиона евро, что является седьмым показателем среди команд Старого света.
Первое место занимает "Манчестер Юнайтед" (536 миллионов евро), второе – "Бенфика" (336), третье – "Интер" (306). Далее расположены "Валенсия" (285), "Куинз Парк Рейнджерс" (279), "Милан" (249), ЦСКА, "Галатасарай" (192), "Ювентус" (181) и "Рома" (180).
Гаттузо зол!
Собственно о чем я тута и писал уже пару лет. Частный клуб с почти 50% гос подаянии. С нулевыми доходами. Весь доход это ЛЧ. И кстати долг за стадион не может считаться одномоментно т.к. там кредит от ВЭБ и он растянут на много лет. Грубо говоря большая часть это кредиты ,перезаемы и прочая фин. технология. Собственно, когда мусоров выкинули из ЛЕ у них было долгов на 325 ломтей.
22:34
Slim Taller
Дурачьё,стадион на какие бабки вам построили?!
22:23
Mark Krass
maximum080, учи матчасть, школоло.
22:16
igorvasilevich
А куда тогда Гинер бабки тратит продает удачно футболистов и в лиги чемпионов получает бабки и покупает как он говорил всякий шлак за копейку?
22:14
asc0002
Мешок))
22:14
maximum080
долги есть, а фэйр плея нет
22:11
Mark Krass
Круто. Браво папа Женя.)) Снимаю шляпу.
22:11