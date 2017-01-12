ЦСКА занимает седьмое место в списке европейских клубов с самым большим чистым долгом

ЦСКА находится в десятке европейских клубов с самым большим чистым долгом, информирует пресс-служба УЕФА. Долг армейцев по итогам 2016 года составил 224 миллиона евро, что является седьмым показателем среди команд Старого света.

Первое место занимает "Манчестер Юнайтед" (536 миллионов евро), второе – "Бенфика" (336), третье – "Интер" (306). Далее расположены "Валенсия" (285), "Куинз Парк Рейнджерс" (279), "Милан" (249), ЦСКА, "Галатасарай" (192), "Ювентус" (181) и "Рома" (180).