ЦСКА обыграл "Динамо" в молодежном первенстве

ЦСКА обыграл "Динамо" в матче 13-го тура молодежного первенства (3:1). Дублем в составе армейцев отметился полузащитник Иван Олейников.

ЦСКА набрал 30 очков и закрепился на 1-м месте, "Динамо" с 17 баллами располагается на 9-й строчке.

Молодежные команды

13-й тур

"Динамо - мол." (Москва) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 1:3 (1:2)

Голы: Тикнизян, 14 - с пенальти (0:1). Терехов, 16 (1:1). Олейников, 23 (1:2). Олейников, 47 (1:3).

Удаление: Калачев (Динамо - мол.), 89.

Судья: Корецкий (Раменское).

02 ноября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

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