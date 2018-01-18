Что Витинью возит с собой по всему свету. Видео

ЦСКА опубликовал новый выпуск рубрики "Все в сборе, в котором речь пойдет о том, что возит нападающий Витинью с собой по всему свету. Напомним, армейцы проводят учебно-тренировочный сбор в Кампоаморе. Этот этап подготовки ко второй части сезона продлится до 22 января.

Соперниками команды Виктора Гончаренко по контрольным матчам станут "Волеренга" (21 января, начало игры - 18.00 по московскому времени) и "Хорсенс" (22 января, 14.00).