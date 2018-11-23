Чалов и Нисимура - в старте ЦСКА на матч с "Ахматом"

ЦСКА объявил состав на матч 15-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут нападающие армейцев Федор Чалов и Такума Нисимура.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников - Обляков, Бистрович, Влашич - Нисимура, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Наш состав на #АхматЦСКА. Такума дебютирует в стартовом составе!



Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура



Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/XqBtGobwWk – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 ноября 2018 г.

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