16:41 | Футбол — РПЛ

Чалов и Нисимура - в старте ЦСКА на матч с "Ахматом"

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ЦСКА объявил состав на матч 15-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут нападающие армейцев Федор Чалов и Такума Нисимура.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников - Обляков, Бистрович, Влашич - Нисимура, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов. 

Ахмат - ЦСКА

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