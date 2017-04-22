Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Ростов" - "Спартак"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 24-й тур чемпионата России. В одном из них "Ростов" принимает "Спартак". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 2,83 - Н 2,95 - П2 2,57

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 1:1. "Шестой матч подряд на 0:0 - как-то слишком для "Ростова". Для "Спартака" матч будет тяжелый, команду устраивает и ничья".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1. "Думаю, "Ростов" прорвет в атаке. Жду крайне конфликтного матча - будет много стыков, возможен судейский скандал. Александр Борисович Бобров - весь внимание".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Спартак" - в субботу, 22 апреля, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Медведев - Мевля, Сесар Навас, СИМИЧ - Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Терентьев - БУХАРОВ, Полоз.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров - Фернанду, Глушаков - САМЕДОВ, Ананидзе, Зобнин - Промес.

ПОТЕРИ: Гранат, Джанаев (травм.), Кудряшов (под вопросом) - Давыдов, Макеев (травм.), Зе Луиш, Луиз Адриану (под вопросом).