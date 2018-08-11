Александр Тарханов: "Во время незасчитанного гола Саркисова в ворота ЦСКА было "вне игры"

Известный российский специалист Александр Тарханов после матча третьего тура РПЛ между "Енисеем" и ЦСКА (1:1) признал, что второй гол, забитый красноярцами, был незасчитан правильно.

- Виден прогресс в игре ЦСКА?

- Пока нет. Они все три матча в одинаковом плане провели. Атака очень неважно играет.

- Какой есть ресурс для улучшения игры?

- Ресурс в том, чтобы они прогрессировали быстрее. После появления Дзагоева в середине поля более-менее наладится игра. Пока все плохо именно в этой зоне, поэтому атак мало. Есть только Фернандес, который пытается обострить. Все остальные позиции в плане атаки не очень хорошо действуют.

- С выходом Абеля игра в атаке улучшилась. Согласны?

- Пенальти только реализовал. Больше ничего не было. Ахметов пытается сыграть как-то нестандартно за счет индивидуальных качеств. Думаю, в паре с Дзагоевым они могут больше и лучше участвовать в атаке и создавать моменты.

- Пенальти был на Фернандесе?

- Пенальти, на мой взгляд, не должны были ставить.

- Нарушение-то было?

- Касание игрока отсутствовало. Была рука на талии Мариу, а потом футболист "Енисея" отдернул ее и практически не цеплял. Там и штрафного не должно было быть. Судья рядом стоял, но Фернандес так упал, что повлиял на решение.

- Удаление Набабкина удивило?

- За такие удары удаляют, бесспорно. По поведению Кирилла ничего не могу сказать.

- Гол, который забил Артур Саркисов в ворота ЦСКА, чистый?

- "Вне игры" было. Артур был чуть ближе к воротам на какие-то сантиметры. (Арман МКРТЧЯН)

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