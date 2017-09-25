"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева и обошел "Спартак"

"Ахмат" обыграл "Рубин" в матче 11-го тура чемпионата России. Единственный мяч в свои ворота провел воспитанник и бывший игрок грозненцев Магомед Оздоев.
В турнирной таблице "Ахмат" обошел "Спартак", "Урал" и "Ростов" и поднялся на пятое место. "Рубин" идет на девятой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)
Гол: Оздоев, 85 - в свои ворота.
"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Родолфу, Уциев, Швец, Исмаэл, Мохаммади, Лео Жаба (Мбенг, 61), Садаев (Митришев, 61), Бериша (Балай, 80).
"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Сесар Навас, Сигурдссон, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Лестьенн (Гекдениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 75).
Предупреждения: Мбенг, 88. Жемалетдинов, 90. Родолфу, 90+1. Городов, 90+3.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болотенков, Елеференко (все Москва).
Грозный. Стадион "им. Билимханова".
baden-baden
Почему тухлое мясо с меньшим количеством побед в таблице выше Рубина?
22:07
Веравалер
Достал-таки Оздоев ненавистный ему Спартак. За свою команду в его ворота забить - не судьба, так по собственным поколотим, чтобы другие его обошли...
22:01
Singbеrt7
Именно Бердыев с маниакальной настойчивостью продолжает ставить Оздоева в состав. Все отмечают его постоянные обрезы. В прошлом сезоне просидел весь сезон на лавке в Тереке, а сейчас основной игрок Рубина. Сегодня не только совершил очередной обрез, но еще и затолкал мяч в свои ворота.
21:58
эдпитер
Спартак сейчас только ленивый не обошел
21:56
aloveku
Оздоев вроде уже не в Тереке, однако продолжает за него играть ))
21:51
Помпей
Всё таки не волшебник КББ,а по игре так играло два ...... и одно чудо забило с помощью автогола,а так весь матч тоска смертная.При рахимове терек-ахмад был интереснее,а рубин такой же как и при грасии.Но то,что пищевик ниже обоих очень радует,а там и до подвала рукой подать сектантам)))
21:43
nikvp
Оздоев попутал команду, за которую играет в этом сезоне. А игра обоих команд убогая, скучная.
21:41
Вопреки
Да уж... С обреза Оздоева в центре и началась атака грозненцев, которую тот же Оздоев и завершил. А другая "звезда" "Рубина", рвавшаяся в "Спартак", загубила единственный 100% момент (не понимаю почему за лимон это чудо НИКАКОЕ не отпустили).... А после этого кто-нибудь его фамилию от комментатора слышал ? Я НЕТ. Позиционной атаки у казанцев НЕТ, Лестьен постоянно заигрывается и точного паса дать не может, а забросы в штрафную с высокорослыми игроками защиты уже давно результата не дают... Ничего же другого Бердыев, с такими мастерами предложить не может. Пока не будет вариативности в атаке, а не только верховые забросы на мелкого Карадениза и Никакого Кануна, мечтать о Европе Казанцам не стоит. Но и держать таких "мастеров" в команде, как Оздоев и Канунников, тоже пустая трата денег.
21:36
Platinum1991
Только в первом тайме матча Ахмат - Рубин ШЕСТЬ грубых ошибок арбитра Сухого, и это не считая множества мелочёвок, которые допускал арбитр! А во втором тайме Ахмат забил Рубину из офсайда! - 9-я мин. игрок Ахмата умышленно рукой бьёт по лицу Набиуллина, но арбитр Сухой не свистит. Не ставит штрафной в сторону ворот Ахмата и не даёт желтую карточку нарушителю. - 13 мин. Игрок Ахмата Бериша ГРУБО и агрессивно БРОСАЕТСЯ в ноги рубиновцу Бауэру, с ОПАСНЫМ выставлением ноги ВПЕРЁД и ГРУБО! 100% желтая нарушителю, но арбитр Сухой делает устное замечание и не даёт карточку нарушителю! В Европе, за такое ГРУБОЕ нарушение давали и дают нарушителю СРАЗУ 100% красную!!! Скандал арбитра Сухого. - 16-я мин. Бериша снова играет ГРУБО, но арбитр Сухой пропускает мимо и не наказывает ГРУБИЯНА! - 24 мин. игрок Ахмата сбивает в своей штрафной Азмуна, а Сухой не ставит 100% пенальти в ворота Ахмата! На видео повторе ОТЛИЧНО видно, как игрок Ахмата сбивает Азмуна, который вбегал в штрафную Ахмата и был первым на мяче. Азмун мог забить гол, но его грубо СБИЛ игрок Ахмата, а арбитр Сухой не ставит 100% пенальти в ворота Ахмата. - 37 мин. Игрок Ахмата Бериша прихватил руками игрока Рубина и самостоятельно падает, а арбитр Сухрой ставит штрафной в сторону Рубина и в пользу Ахмата! - 40-я мин. Грубая игра игрока Ахмата Швеца против рубиновца М`Вила и срыв атаки! 100% желтая за ГОРУБОСТЬ, но арбитр Сухой не показывает и не наказывает грубияна! Швец опасно вытавил ногу вперёд и наступил на ногу М`Вила, и футболист "Рубина" оказался на газоне. Стычка тут же началась между футболистами из-за опасности эпизода. Судья Сухой вмешался, но снова ограничился просто словесными предупреждениями, хотя, по всем судейским рекомендачиям, надо показывать предупреждение ГРУБИЯНУ - игроку Ахмата Швецу! Арбитр Сухой плохо работает на матче и совершает грубейшие ошибки в пользу Ахмата и ПРОТИВ Рубина! Так судить, как судит арбитр Сухой - НЕЛЬЗЯ!!! Очередной судейский СКАНДАЛ в нашем чемпионате и УЖЕ пятый в этом туре. Что ни тур, то скандалы и плохая работа арбитров! - 58 мин. 100% Пенальти надо было ставить в ворота Рубина! Игроку Ахмата в штрафной Рубина ЗАПЛЕЛИ ноги и он падает!!! Арбитр Сухой не свистит и не ставит пенальти! - 76 мин. Грубая игра рубиновца Кудряшова. Сухой не свистит! 100% нарушение на Берише, его звалил Кудряшов в метре от своей штрафной и не дал Берише выскочить один на один на ворота Рубина!!! Косячит, и Кудряшов, и арбитр Сухой! - 85 мин. Гол из ОФСАЙДА! Ахмат забивает из ОФСАЙДА и Сухой не должен был засчитывать этот гол! Гол забит не по правилам! Очередной скандал в нашем чемпионате!
21:34
redgy
Бикеичу дайте разгрести весь бардак что натворили в клубе
21:33