"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева и обошел "Спартак"

"Ахмат" обыграл "Рубин" в матче 11-го тура чемпионата России. Единственный мяч в свои ворота провел воспитанник и бывший игрок грозненцев Магомед Оздоев.

В турнирной таблице "Ахмат" обошел "Спартак", "Урал" и "Ростов" и поднялся на пятое место. "Рубин" идет на девятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)

Гол: Оздоев, 85 - в свои ворота.

"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Родолфу, Уциев, Швец, Исмаэл, Мохаммади, Лео Жаба (Мбенг, 61), Садаев (Митришев, 61), Бериша (Балай, 80).

"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Сесар Навас, Сигурдссон, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Лестьенн (Гекдениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 75).

Предупреждения: Мбенг, 88. Жемалетдинов, 90. Родолфу, 90+1. Городов, 90+3.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болотенков, Елеференко (все Москва).

Грозный. Стадион "им. Билимханова".