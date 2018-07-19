Агент: "Трансфер Головина в "Ювентус"? Туринцам сейчас нужно не покупать, а продавать"

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Ювентус" вновь включился в борьбу за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

– Читал, что "Юве" хочет взять Головина, уговорив его играть вместе с Криштиану Роналду. Но мне кажется, трансфер может состояться только в одном случае – если клуб продаст Пьянича, – говорит Спинози. – Однако похоже, что Миралем подпишет новый контракт, так что это усложняет ситуацию. К тому же "Ювентус" должен в первую очередь продавать игроков, а не покупать – тех же Игуаина и Ругани… Если уйдет кто-то из полузащитников, тогда имеет смысл брать кого-то еще.

На чемпионате мира Головин провел 4 матча в составе сборной России, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. В его услугах также заинтересованы "Челси" и "Монако". (Игорь НОВИКОВ)