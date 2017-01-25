11:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент: "По Беленову есть договоренность с клубом РФПЛ"

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Олег Павлов, агент вратаря "Анжи" Александра Беленова, сообщил "СЭ", что уже есть определенность, где продолжит карьеру его клиент. После смены курса в махачкалинском клубе игрокам предложили пойти на резкое понижение зарплаты, Беленов решил искать себе новую команду.

– Думаю, через два-три дня все станет ясно, – сказал Павлов. – В принципе, договоренность есть. Но сейчас не хочется называть клуб, пока не поставлены подписи. Это команда РФПЛ. Пока это вариант до лета, а там уже будем смотреть и решать. Есть и российские варианты, есть и зарубежные. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sergei V

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