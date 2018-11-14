Агент Фернандеса: "Мариу восстановится к ближайшим матчам ЦСКА"

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, рассказал "СЭ" о состоянии здоровья игрока. 28-летний футболист получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица после столкновения в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2) с защитником Александаром Коларовым.

– Сейчас с Мариу все хорошо, он восстанавливается. И вероятнее всего будет готов сыграть за ЦСКА в ближайших встречах, то есть уже после перерыва на матчи сборных, – подчеркнул Машаду. (Юлия Яковлева)

Ранее пресс-служба сборной России сообщала, что тренерский штаб национальной команды точно не сможет рассчитывать на Мариу Фернандеса в матче с Германией (15 ноября), но оставляет за собой возможность вызвать защитника по ходу сбора в том случае, если он будет готов сыграть в матче Лиги наций против Швеции (20 ноября).

Ближайший матч ЦСКА – игра 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" (23 ноября).​