Аджоев, скорее всего, станет президентом "Арсенала", команду возглавит Кирьяков

В среду, 5 октября, должен состояться попечительский совет тульского "Арсенала". С высокой долей вероятности, на нем произойдут изменения в руководстве клуба и команды. Президентом "Арсенала", скорее всего, будет назначен Гурам Аджоев, известный по работе в "Динамо". В таком случае главным тренером станет Сергей Кирьяков, а Сергей Павлов покидает команду.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара".