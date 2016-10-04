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Аджоев, скорее всего, станет президентом "Арсенала", команду возглавит Кирьяков

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В среду, 5 октября, должен состояться попечительский совет тульского "Арсенала". С высокой долей вероятности, на нем произойдут изменения в руководстве клуба и команды. Президентом "Арсенала", скорее всего, будет назначен Гурам Аджоев, известный по работе в "Динамо". В таком случае главным тренером станет Сергей Кирьяков, а Сергей Павлов покидает команду.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара". 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ALEX***di.ru

Очередной эксперимент Аджоева))) Динамо утопил с долгами в пердив. Кирьяков- игроком был хорошим, но хорошим тренером себя нигде не проявил. Смысл данного назначения?

12:04

ЮКИ

игроком серёга был отличным,редким финтарём!чем-то,по технике обводки, на бышовца смахивал.а вот,какой он тренер,фиг его знает?

11:52

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