Адриану считает себя самым ценным в "Спартаке". А вы?

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану рассказал, кого считает самым ценным игроком в составе красно-белых. Он также назвао свой самый красивый гол за московский клуб.
– Кого вы считаете самым ценным игроком "Спартака"?
– Себя, – заявил Адриану в интервью клубному каналу.
– Самый красивый гол за "Спартак"?
– Гол "Зениту". Я получил мяч в центре поля, отдал Самедову. Тот "протащил" его немного и отдал Зе. Он отпасовал вновь мне. Я пробил по воротам и попал в цель.
В текущем сезоне бразилец сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.
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