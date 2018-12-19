Адриану считает себя самым ценным в "Спартаке". А вы?

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану рассказал, кого считает самым ценным игроком в составе красно-белых. Он также назвао свой самый красивый гол за московский клуб.

– Кого вы считаете самым ценным игроком "Спартака"?

– Себя, – заявил Адриану в интервью клубному каналу.

– Самый красивый гол за "Спартак"?

– Гол "Зениту". Я получил мяч в центре поля, отдал Самедову. Тот "протащил" его немного и отдал Зе. Он отпасовал вновь мне. Я пробил по воротам и попал в цель.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.

Все о чемпионате России – здесь.