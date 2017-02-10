"Зенит" отдал Михаила Кержакова в аренду "Оренбургу"

Как и предполагал "СЭ", вратарь "Зенита" Михаил Кержаков перешел в "Оренбург", информирует пресс-служба питерцев. 30-летний голкипер будет выступать за новую команду на правах аренды до июня этого года.
В текущем сезоне Кержаков провел за сине-бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и пропустил 7 голов.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/10/mikhail-kerzhakov-prodolzhit-sezon-v-orenburge/
Slim Taller
В чемпионате будет играть Лунёв а в Лиге Европы Лодыгин.В запасе есть ещё Бабурин.Так что всё верно с Кержаковым.Лучше пусть играет чем на лавке штаны протирает.
19:37
васятка
Жаль,удачи Миша!
19:09
pushgun
Очень жаль, я бы поставил его в ворота основной команды. Он не выдумывает голов как Лодыгин.
18:57
el0le
В Зените снова лишь один Кержаков
18:31