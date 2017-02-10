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"Зенит" отдал Михаила Кержакова в аренду "Оренбургу"

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Как и предполагал "СЭ", вратарь "Зенита" Михаил Кержаков перешел в "Оренбург", информирует пресс-служба питерцев. 30-летний голкипер будет выступать за новую команду на правах аренды до июня этого года.

В текущем сезоне Кержаков провел за сине-бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и пропустил 7 голов.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/10/mikhail-kerzhakov-prodolzhit-sezon-v-orenburge/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

В чемпионате будет играть Лунёв а в Лиге Европы Лодыгин.В запасе есть ещё Бабурин.Так что всё верно с Кержаковым.Лучше пусть играет чем на лавке штаны протирает.

19:37

васятка

Жаль,удачи Миша!

19:09

pushgun

Очень жаль, я бы поставил его в ворота основной команды. Он не выдумывает голов как Лодыгин.

18:57

el0le

В Зените снова лишь один Кержаков

18:31

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