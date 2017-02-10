"Зенит" отдал Михаила Кержакова в аренду "Оренбургу"

Как и предполагал "СЭ", вратарь "Зенита" Михаил Кержаков перешел в "Оренбург", информирует пресс-служба питерцев. 30-летний голкипер будет выступать за новую команду на правах аренды до июня этого года.

В текущем сезоне Кержаков провел за сине-бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и пропустил 7 голов.