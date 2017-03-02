12:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" обещает показать "легендарный петербургский характер" в матче с ЦСКА

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"Зенит" призвал болельщиков поддержать команду в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится 4 марта в Москве. 

"Друзья, в ближайшую субботу мы продолжим чемпионскую гонку и сыграем один из самых важных матчей премьер-лиги против ЦСКА. Мы будем бороться с первой минуты и до последней, выложимся на сто процентов и покажем легендарный петербургский характер, который вы видели в лучших играх первой части сезона.

Мы встретимся с очень сильным соперником и сумеем добиться победы только с вашей помощью. Команда и болельщики, все вместе, мы должны подтвердить статус самого успешного клуба страны последних лет и свой высокий уровень.

Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!" - говорится в обращении "Зенита".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-02-ofitsialnoe-obrashchenie-sine-belo-golubykh-pered-matchem-protiv-tsska.htm

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Brennet

Характер команды, которая играет только 89 минут уже становится легендой. Армейцы "любят" таких.

13:27

Джин_SM(v3)

Ю.Ю. Можно было обойтись и без лозунгов.///////В колыбели трёх революций и без лозунгов?!)

13:24

П_о_в_а_р

Саня Кокорин ещё покажет свой легендарный характер.

13:17

gdemoi17let

а сколько петербуржцев выйдет на поле?)

13:15

Ю.Ю.

Можно было обойтись и без лозунгов.

13:10

Kirillyurrich

janpolnikolaich до тебя не воняло...кстати, как ты насчитал 6000 ПАР ног? математик х...в

13:02

Красно Белый Питер

Кержа выпустят!!И он будет за всех играть,если только так.Остальные .....

13:02

janpolnikolaich

3000 бомжиков в гостевом загоне - 6000 пар ног , противогазы надо выдавать ,Петербурской дух прибыл , однака ...

13:00

футбол_2018

Спасибо, Андерлехт! Вот праздник так праздник!надо так обгадиться)))))))))))))

12:59

Kirillyurrich

Монте-Кристо(Мститель) . как твой ник

12:51

Kirillyurrich

надо игру показывать, а не характер

12:51

Монте-Кристо(Мститель) .

"ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХАРАКТЕР" - короткий и смешной анекдот.

12:42

Свинству Бой!

Смешно и грустно звучит про петербургский характер! Людей с таким характером фактически в команде нет. Т.е. есть на лавке и за выслугу лет туда можно отнести Ломбертса и Анюкова с Данни, все остальное приезжий шлак с характером трухлявой кокошки.

12:41

shpasic

Кокорин уже показал)

12:24

engaer

Дзюба и клон Халка будут показывать характер. Возможно постарается Анюков, если выпустят. В остальных веры нет. Мак неплохо играл до НГ, но на лавке сидит пока. Ничейку скатают, всех устроит.

12:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ