"Зенит" обещает показать "легендарный петербургский характер" в матче с ЦСКА

"Зенит" призвал болельщиков поддержать команду в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится 4 марта в Москве.
"Друзья, в ближайшую субботу мы продолжим чемпионскую гонку и сыграем один из самых важных матчей премьер-лиги против ЦСКА. Мы будем бороться с первой минуты и до последней, выложимся на сто процентов и покажем легендарный петербургский характер, который вы видели в лучших играх первой части сезона.
Мы встретимся с очень сильным соперником и сумеем добиться победы только с вашей помощью. Команда и болельщики, все вместе, мы должны подтвердить статус самого успешного клуба страны последних лет и свой высокий уровень.
Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!" - говорится в обращении "Зенита".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-02-ofitsialnoe-obrashchenie-sine-belo-golubykh-pered-matchem-protiv-tsska.htm
Brennet
Характер команды, которая играет только 89 минут уже становится легендой. Армейцы "любят" таких.
13:27
Джин_SM(v3)
Ю.Ю. Можно было обойтись и без лозунгов.///////В колыбели трёх революций и без лозунгов?!)
13:24
П_о_в_а_р
Саня Кокорин ещё покажет свой легендарный характер.
13:17
gdemoi17let
а сколько петербуржцев выйдет на поле?)
13:15
Ю.Ю.
Можно было обойтись и без лозунгов.
13:10
Kirillyurrich
janpolnikolaich до тебя не воняло...кстати, как ты насчитал 6000 ПАР ног? математик х...в
13:02
Красно Белый Питер
Кержа выпустят!!И он будет за всех играть,если только так.Остальные .....
13:02
janpolnikolaich
3000 бомжиков в гостевом загоне - 6000 пар ног , противогазы надо выдавать ,Петербурской дух прибыл , однака ...
13:00
футбол_2018
Спасибо, Андерлехт! Вот праздник так праздник!надо так обгадиться)))))))))))))
12:59
Kirillyurrich
Монте-Кристо(Мститель) . как твой ник
12:51
Kirillyurrich
надо игру показывать, а не характер
12:51
Монте-Кристо(Мститель) .
"ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХАРАКТЕР" - короткий и смешной анекдот.
12:42
Свинству Бой!
Смешно и грустно звучит про петербургский характер! Людей с таким характером фактически в команде нет. Т.е. есть на лавке и за выслугу лет туда можно отнести Ломбертса и Анюкова с Данни, все остальное приезжий шлак с характером трухлявой кокошки.
12:41
shpasic
Кокорин уже показал)
12:24
engaer
Дзюба и клон Халка будут показывать характер. Возможно постарается Анюков, если выпустят. В остальных веры нет. Мак неплохо играл до НГ, но на лавке сидит пока. Ничейку скатают, всех устроит.
12:21