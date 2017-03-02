"Зенит" обещает показать "легендарный петербургский характер" в матче с ЦСКА

"Зенит" призвал болельщиков поддержать команду в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится 4 марта в Москве.

"Друзья, в ближайшую субботу мы продолжим чемпионскую гонку и сыграем один из самых важных матчей премьер-лиги против ЦСКА. Мы будем бороться с первой минуты и до последней, выложимся на сто процентов и покажем легендарный петербургский характер, который вы видели в лучших играх первой части сезона.

Мы встретимся с очень сильным соперником и сумеем добиться победы только с вашей помощью. Команда и болельщики, все вместе, мы должны подтвердить статус самого успешного клуба страны последних лет и свой высокий уровень.

Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!" - говорится в обращении "Зенита".