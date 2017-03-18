Юрий Семин: "Чорлука точно пропустит две недели"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что доволен тем, как сыграл Владислав Игнатьев, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он добавил, что капитан железнодорожников Ведран Чорлука, получивший травму под ходу матча, точно пропустит две недели.

– Игнатьев вышел справа в защите.

– Он блестяще сыграл. Мне не понравилось, как Янбаев играл с "Краснодаром", как и Пейчинович. Поэтому они и были заменены.

– Насколько серьезна травма Чорлуки?

– Наверное, растяжение. Две недели пропуска точно.

– Не сильно рисковали, выпуская Тарасова сразу же на такой матч?

– Риск определенный был. У Тарасова есть свои плюсы – игра в воздухе, оборонительные действия перед центральными защитниками. Коломейцев получил повреждение на вчерашней тренировке, поэтому был выбор между Бариновым и Тарасовым.