Виктория Лопырева: "Чемпионом станет "Спартак"

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева в интервью "СЭ" сделала прогноз на оставшуюся часть премьер-лиги. По ее словам, чемпионом в этом сезоне может стать "Спартак".

– Какую команду можно назвать открытием первой половины чемпионата России – "Ростов", который с долгами обыгрывает "Баварию"; "Спартак", у которого два Федуна – президент и его брат, член совета директоров; "Краснодар", где на трибунах стадиона не грызут семечки?

– Я за "Ростов". Но это клуб в какой-то степени неприкаянный. Если появился бы человек с характером Григория Мелехова, который оказывал бы поддержку, то первое место точно было бы нашим.

– Теперь давайте заглянем в будущую весну. Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата – Смолов, который умеет вовремя прислушиваться к советам Лопыревой; Дзюба, который, как говорил Кержаков, бил, бьет и будет бить; албанский "партизан" Балай, который умеет продираться через любую оборону?

– Смолов. У нас прекрасные отношения с Федором. Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья.

– Кого назовете лучшим игроком первой половины чемпионата – Смолова, потому что он для вас всегда лучший; Полоза, потому что он из вашего родного Ростова; Промеса, потому что "Ливерпуль" предлагает за него 25 миллионов фунтов стерлингов?

– Я буду правильной бывшей женой и еще раз выберу Смолова.

– Кто станет чемпионом – "Спартак", потому что лидирует; "Зенит", потому что команда из Питера; "Краснодар", потому что там больше всего бразильцев?

– Рискну назвать "Спартак". Потому что у каждой истории есть свой виток. Сейчас клуб поднимается все выше и выше. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Виктории Лопыревой – завтра в "СЭ".