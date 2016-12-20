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Виктория Лопырева: "Чемпионом станет "Спартак"

Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева в интервью "СЭ" сделала прогноз на оставшуюся часть премьер-лиги. По ее словам, чемпионом в этом сезоне может стать "Спартак".

 
24 апреля. Краснодар. "Краснодар" – "Уфа" - 4:0. 38-я минута. Федор СМОЛОВ забивает один из самых красивых голов 2016 года.Федор Смолов: "Если Глушаков – это похороны, то Смолов – это Новый год!"

– Какую команду можно назвать открытием первой половины чемпионата России – "Ростов", который с долгами обыгрывает "Баварию"; "Спартак", у которого два Федуна – президент и его брат, член совета директоров; "Краснодар", где на трибунах стадиона не грызут семечки?

– Я за "Ростов". Но это клуб в какой-то степени неприкаянный. Если появился бы человек с характером Григория Мелехова, который оказывал бы поддержку, то первое место точно было бы нашим.

– Теперь давайте заглянем в будущую весну. Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата – Смолов, который умеет вовремя прислушиваться к советам Лопыревой; Дзюба, который, как говорил Кержаков, бил, бьет и будет бить; албанский "партизан" Балай, который умеет продираться через любую оборону?

– Смолов. У нас прекрасные отношения с Федором. Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья.

– Кого назовете лучшим игроком первой половины чемпионата – Смолова, потому что он для вас всегда лучший; Полоза, потому что он из вашего родного Ростова; Промеса, потому что "Ливерпуль" предлагает за него 25 миллионов фунтов стерлингов?

– Я буду правильной бывшей женой и еще раз выберу Смолова.

Кто станет чемпионом – "Спартак", потому что лидирует; "Зенит", потому что команда из Питера; "Краснодар", потому что там больше всего бразильцев?

– Рискну назвать "Спартак". Потому что у каждой истории есть свой виток. Сейчас клуб поднимается все выше и выше. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Виктории Лопыревой – завтра в "СЭ".

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Гарик "внук Наташи" Попов

К чему сарказм? Вика,она хорошая. Лопырева,вперёд!!!!!!! Вся страна за тебя!!!!

22:08

Гаттузо зол!

Теперь все ясно стало! Помним, как она Федю сглазила ,тот аж 6 голов за шесть сезонов забил. Правильно Викуся, больше предсказаний хороших и разных.

21:41

BeeBop

Ребят, раз сама Лопырева сказала, что Федя и Спартак лучшие, то нечего и спорить! Это факт...СЭ! Народ еще мнения Гузеевой не известны, Малышевой и Юлия Соломоновича...Не порядок! Необходимо ознакомить...

21:34

Леня-космос

А Канделаки за зеню топит, там ей шарфик подкинули.

21:29

Леня-космос

Бузова ставит на Арсенал. Перевёрнутую таблицу посмотрела после очередного тусыча и дала свой экспертный прогноз.

21:28

Jean4

Ну теперь то я спокоен, раз Вика так сказала... =)

21:26

Tribunal Z

А Беркова тоже свой прогноз дала когда болельщики Спартака её шпярили, что победит Спартак. Боязно иначе сказать было, уж больно сопли во всю сторону летели и дыхание сумасшедших её пугало.

21:24

Поребрик Юнайтед

ну, если Лопырева говорит, значит так и будет, можно дальше футбик не смотреть, расходимся

21:20

sozerzator

zhenka20021981 То, что мы знаем эти фамилии, указывает лишь на то, что мы их знаем. А вот года в твоем нике (не знаю, какой из них твой рожденческий) указывают лишь на то, что ты в детском саду на горшке сидел, когда я уже болел за свою команду. А то, что тебе известно о ПТУшном образовании указывает на то, что высшего образования у тебя нет. Или я не прав?

21:17

dfrc

Фуууууу ..нашли эксперта силиконовую...

21:15

sozerzator

zhenka20021981 То, что я знаю "эти фамилии" указывает лишь на то, что я их знаю, а вот год в твоем нике указывает на мизерность срока боления по сравнению со мной. Если уж ты про ПТУ заговорил, то что у тебя в аттестате о высшем образовании указано, если такой имеется , конечно?

21:11

rossoneri

если и всё вью в таком стиле - то лучше не надо))

21:11

I6I

zhenka20021981, уделал клоунов. лучший!

21:03

Болела_23

а говорят блондинки глупые. Ан нет, умная девочка.

20:57

James Gang

Чую Федька скоро опять станет Лопырёвым...

20:55

zhenka20021981

shpasic,sozerzator то , что вы знаете эти фамилии скорее минус для вас , чем плюс. птушники

20:46

shpasic

а Бузова?

20:42

sozerzator

А какой прогноз сделала Беркова?

20:40

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Материалы других СМИ