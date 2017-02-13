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"Спартак" проиграл "Рубину"

Главный тренер "Рубина" ХАВИ ГРАСИЯ и наставник "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ВОЛГИН
Главный тренер "Рубина" ХАВИ ГРАСИЯ и наставник "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ВОЛГИН
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"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Испании уступил "Рубину". Счет в игре открыли красно-белые – отличился Луиз Адриану. Казанцы ответили тремя забитыми мячами за 27 минут: голы на счету Карадениза Гекдениза, Янна М'Вила и Серхио Санчеса. Спартаковцы смогли отыграть один мяч – Ивелин Попов реализовал выход один на один. Уже в добавленное время Максим Канунников с пенальти установил окончательный счет.

Товарищеский матч

"Рубин" (Казань) – "Спартак" (Москва) – 4:2 (2:1)

Голы: Луиз Адриану, 12 (0:1). Гекдениз, 24 (1:1). М'Вила, 42 (2:1). Серхио Санчес, 51 (3:1). Попов, 64 (3:2). Канунников, 90+1 - с пенальти (4:2).

"Рубин": Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Бурлак, Серхио Санчес, Бауэр (Кузьмин, 84), Ахметов, М'Вила, Камболов, Гекдениз (Канунников, 84), Жемалетдинов, Жонатас.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Самедов, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Попов (Зе Луиш, 68), Луиз Адриану.

Трансляция матча "Рубин" – "Спартак"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex lav

Точно, пора занимать свое пятое законное...

18:06

Тот самый Зануда

Под нагрузками....К лету на пик выйдут.

18:04

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