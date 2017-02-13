"Спартак" проиграл "Рубину"

"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Испании уступил "Рубину". Счет в игре открыли красно-белые – отличился Луиз Адриану. Казанцы ответили тремя забитыми мячами за 27 минут: голы на счету Карадениза Гекдениза, Янна М'Вила и Серхио Санчеса. Спартаковцы смогли отыграть один мяч – Ивелин Попов реализовал выход один на один. Уже в добавленное время Максим Канунников с пенальти установил окончательный счет.
Товарищеский матч
"Рубин" (Казань) – "Спартак" (Москва) – 4:2 (2:1)
Голы: Луиз Адриану, 12 (0:1). Гекдениз, 24 (1:1). М'Вила, 42 (2:1). Серхио Санчес, 51 (3:1). Попов, 64 (3:2). Канунников, 90+1 - с пенальти (4:2).
"Рубин": Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Бурлак, Серхио Санчес, Бауэр (Кузьмин, 84), Ахметов, М'Вила, Камболов, Гекдениз (Канунников, 84), Жемалетдинов, Жонатас.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Самедов, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Попов (Зе Луиш, 68), Луиз Адриану.
alex lav
Точно, пора занимать свое пятое законное...
18:06
Тот самый Зануда
Под нагрузками....К лету на пик выйдут.
18:04