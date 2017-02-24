"Спартак" подтвердил переход Тигиева

"Спартак" объявил о трансфере защитника "Анжи" Георгия Тигиева. Красно-белые арендовали 21-летнего футболиста до 31 мая. Ранее махачкалинцы сообщили, что у столичной команды есть возможность полного выкупа игрока.
По информации "СЭ", это обойдется "Спартаку" в 1 миллион евро. В нынешнем сезоне Тигиев принял участие в 14 матчах премьер-лиги и двух встречах Кубка России, результативными действиями не отметившись.
"Спартак-Москва" арендовал 21-летнего защитника "Анжи" Георгия Тигиева до конца сезона: https://t.co/QE6va1mnyX pic.twitter.com/n6cxEpCO6g– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 февраля 2017 г.