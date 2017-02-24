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"Спартак" подтвердил переход Тигиева

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"Спартак" объявил о трансфере защитника "Анжи" Георгия Тигиева. Красно-белые арендовали 21-летнего футболиста до 31 мая. Ранее махачкалинцы сообщили, что у столичной команды есть возможность полного выкупа игрока.

По информации "СЭ", это обойдется "Спартаку" в 1 миллион евро. В нынешнем сезоне Тигиев принял участие в 14 матчах премьер-лиги и двух встречах Кубка России, результативными действиями не отметившись.

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Материалы REN-TV

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