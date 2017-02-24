"Спартак" подписал 18-летнего нападающего из Либерии

"Спартак" объявил о трансфере нападающего чешской "Карвины" Сильвануса Нимели. Подробности сделки не разглашаются. 18-летний форвард выступал за молодежную команду ФК "Карвина" с 2016 года. В нынешнем сезоне сыграл один матч за основной состав чешского клуба. В 2013 году дебютировал за сборную Либерии.

Ранее, напомним, красно-белые заключили контракты с еще двумя 18-летними игроками - нападающим Идрисой Самбу из "Порту" и защитником "Юниверсал Старс" Одри Йола Зепаттой.

"Спартак" приобрел 18-летнего форварда "Порту" //

"Спартак" объявил о переходе 18-летнего защитника из Камеруна