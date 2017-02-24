"Спартак" подписал 18-летнего нападающего из Либерии

"Спартак" объявил о трансфере нападающего чешской "Карвины" Сильвануса Нимели. Подробности сделки не разглашаются. 18-летний форвард выступал за молодежную команду ФК "Карвина" с 2016 года. В нынешнем сезоне сыграл один матч за основной состав чешского клуба. В 2013 году дебютировал за сборную Либерии.
Ранее, напомним, красно-белые заключили контракты с еще двумя 18-летними игроками - нападающим Идрисой Самбу из "Порту" и защитником "Юниверсал Старс" Одри Йола Зепаттой.
"Спартак" приобрел 18-летнего форварда "Порту" //
"Спартак" объявил о переходе 18-летнего защитника из Камеруна
janpolnikolaich
Раздадут " таланты " по клубам с проблемным финансированием , а обратно будут получать не деньги , а очки . И все это с согласия президента РФС.
13:06
sivlad
вся РФПЛ живет преимущественно на гос. деньги и смысл при таком сливе гос. денег должен быть рост российских игроков. поэтому думаю будет логичным ввести запрет на подписание российскими клубами иностранных игроков младше 23 лет. если подписывать кого-то из иностранцев - то только звёзд, чтобы привлечь внимание к самой лиге, и решаться такое должно не клубом, а некой коллегией, которая должна вынести решение нужна такая "звезда" лиге или нет и сколько всего иностранных звёзд должно быть в лиге/команде. покупать посредственных игроков из других стран - запрет, покупать иностранных игроков на вырост - запрет. вот тогда можно снять этот лимит на легионеров. игрокам до 23 лет ввести потолок зарплат. пусть уровень лиги временно упадет, и так не бог весть какой уровень.
13:05
Sher-Khan
Спартак готовится к отмене лимита и подтягивает черную гвардию?
12:50