Роман Бабаев: "Ничьи ЦСКА всегда в пользу конкурентов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с "Зенитом" (0:0) отметил, что судейство повлияло на ход встречи. Руководитель добавил, что конкуренты красно-синих могут воспользоваться потерей очков армейцами.

– Не хотел бы обсуждать судейство, – сказал Бабаваев. – Пусть это сделают квалифицированные специалисты, но вы сами все видели. Как я привык, и насколько мне известно, есть такое правило, что судью должно быть незаметно на поле и это означает знак качества его работы. Сегодня был не тот случай. Очень много было свистков, на мой взгляд, не по делу, потому что сбивался темп и порой можно было обойтись без ненужных остановок игры.

– Согласитесь, что сегодняшняя ничья в пользу "Спартака"?

– Она всегда в пользу конкурентов. Думаю, что это так, но мы посмотрим, как завтра сложится матч. Но опять же, впереди двенадцать игр, это достаточно серьезная возможность для того, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)